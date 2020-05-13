Зміна структури власності Сбербанку відбулася з порушенням законодавства - НБУ

Зміна структури власності Сбербанку відбулася з порушенням законодавства - НБУ

Укрінформ
У Національному банку заявляють, що зміна власника дочірнього банку "Сбербанку Росії" в Україні відбулася без погодження з українським регулятором.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Зміна власника істотної участі дочірнього банку "Сбєрбанку Росії" в Україні – АТ "Сбербанк" всупереч вимогам закону відбулася без погодження з українським регулятором", - йдеться в повідомленні.

23 квітня 2020 року Національному банку України стало відомо про продаж Центральним банком РФ 50% + 1 акцій "Сбєрбанку Росії" Міністерству фінансів РФ. Відповідно в АТ "Сбербанк" змінився кінцевий власник.

У порушення вимог законодавства новий кінцевий власник: не повідомив Національний банк за 3 місяці до набуття істотної участі в АТ "Сбербанк" про намір такого набуття, не погодив із Національним банком набуття істотної участі в банку, не подав до Національного банку копію договору (правочину), на підставі якого відбувся перехід права власності на акції.

Національний банк надіслав запит Міністерству фінансів РФ та "Сбєрбанку Росії" з вимогою надати пояснення та відповідні документи, а також повідомив про правові наслідки порушення українського закону.

Національний банк надасть правову оцінку та розгляне питання про застосування заходів впливу у визначеному законом порядку.

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Як відомо, 23 квітня 2020 року Національному банку України стало відомо про угоду між Центральним банком Російської Федерації та Міністерством фінансів РФ про продаж 50% + 1 акцій «Сбєрбанку Росії». Відповідно у дочірнього банку в Україні - «Сбербанку» також змінився кінцевий власник.

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