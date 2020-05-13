Фонд гарантування завершив ліквідацію Укрбізнесбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 8 травня 2020 року завершив ліквідацію ПАТ "Укрбізнесбанк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідно до статті 53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон) 8 травня 2020 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ"Укрбізнесбанк" як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними. Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ"Укрбізнесбанк" припинено.

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Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2015 року НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ"Укрбізнесбанк".