Експорт молочної продукції з України цьогоріч скоротився на чверть

Експорт української молочної продукції за чотири місяці 2020 року скоротився на 26% по всіх категоріях молочних товарів, тоді як імпорт зріс на 156%.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

«За чотири місяці втрати від скорочення експорту української молочної продукції склали 22,7 млн дол., торговельне сальдо продовжує від’ємний курс і вже сягнуло 24 млн дол. Загалом за цей період було експортовано товарів на суму 64,7 млн дол., що на 26% менше, ніж у минулому році. За підсумками чотирьох місяців, «мінусують» абсолютно всі категорії молочних товарів», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждав експорт вершкового масла: на зовнішніх ринках його продали лише 4,1 тис. тонн (-45,5% до аналогічного минулорічного показника). Також триває скорочення продажу згущених молока та вершків: тут падіння досягло 34%, фактично продано лише 6,5 тис. тонн.

Схожі темпи скорочення експорту і сирів (на 32%, до 1,6 тис. тонн); молока та вершків незгущених (на 30%, до 7,6 тис. тонн).

Погіршилася ситуація з торгівлею кисломолочними продуктами, де падіння експорту досягло 13% - до 1,7 тис. тонн. Експорт морозива (єдина група молочних товарів, яка у першому кварталі демонструвала зростання) за підсумкамми чотрирьох місяців також зменшився на 0,6% - до 1,9 тис. тонн.

Втім, аналітики відзначають певне пожвавлення зовнішньої торгівлі по деяких позиціях, хоча й там експорт не вийшов із мінусу. Приміром, скорочення експорту молочної сироватки, яке становило 39% у січні-березні порівняно з аналогічним періодом минулого року, у січні-квітні дорівнювало вже 25% (7,9 тис. тонн). Схожа динаміка й щодо казеїну, нарощування експорту якого дало можливість скоротити відставання з мінус 39,5% у січні-березні до мінус 10,7% (985 тонн) у січні-квітні.

Водночас, наголосили в Асоціації, імпорт молочної продукції демонструє зростання по всіх товарних групах. За січень-квітень цей період було імпортовано продукції на загальну суму 88,7 млн дол., що на 156% більше, ніж за чотири місяці торік.

Найбільше зростання демонструють імпорт масла (+992%, або до 4,1 тис. тонн) та групи незгущених молока і вершків (+664%, до 4 тис. тонн). До трійки товарів, імпорт яких зріс найбільше, входить і казеїн (+415%, до 67 тонн).

Тризначні цифри зростання порівняно з чотирма місяцями минулого року мають також імпорт морозива (+184%, до 159 тонн), сирів (+137%, до 13,1 тис. тонн) та молока і вершків згущених (+123%, до 1,4 тис. тонн), . Менше всього, але зростав імпорт молочної сироватки (+85%, до 1,3 тис. тонн) та кисломолочних і ферментованих продуктів (+32%, до 2,6 тис. тонн).

Попри негативне сальдо зовнішньої торгівлі молочними продуктами за перших чотири місяці року, експерти АВМ у наступні місяці сподіваються на пожвавлення зовнішньої торгівлі та зменшення від’ємного торгового балансу. Передумовами цього є, зокрема, традиційний сезонний фактор посилення зовнішньоторговельної активності, а також послаблення загальносвітового карантину і відновлення попиту.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Асоціації виробників молока, за перший квартал 2020 року імпорт молочної продукції сягнув 67,4 млн дол., що на 167,5% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.