Експорт молочної продукції з України цьогоріч скоротився на чверть
Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).
«За чотири місяці втрати від скорочення експорту української молочної продукції склали 22,7 млн дол., торговельне сальдо продовжує від’ємний курс і вже сягнуло 24 млн дол. Загалом за цей період було експортовано товарів на суму 64,7 млн дол., що на 26% менше, ніж у минулому році. За підсумками чотирьох місяців, «мінусують» абсолютно всі категорії молочних товарів», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше постраждав експорт вершкового масла: на зовнішніх ринках його продали лише 4,1 тис. тонн (-45,5% до аналогічного минулорічного показника). Також триває скорочення продажу згущених молока та вершків: тут падіння досягло 34%, фактично продано лише 6,5 тис. тонн.
Схожі темпи скорочення експорту і сирів (на 32%, до 1,6 тис. тонн); молока та вершків незгущених (на 30%, до 7,6 тис. тонн).
Погіршилася ситуація з торгівлею кисломолочними продуктами, де падіння експорту досягло 13% - до 1,7 тис. тонн. Експорт морозива (єдина група молочних товарів, яка у першому кварталі демонструвала зростання) за підсумкамми чотрирьох місяців також зменшився на 0,6% - до 1,9 тис. тонн.
Втім, аналітики відзначають певне пожвавлення зовнішньої торгівлі по деяких позиціях, хоча й там експорт не вийшов із мінусу. Приміром, скорочення експорту молочної сироватки, яке становило 39% у січні-березні порівняно з аналогічним періодом минулого року, у січні-квітні дорівнювало вже 25% (7,9 тис. тонн). Схожа динаміка й щодо казеїну, нарощування експорту якого дало можливість скоротити відставання з мінус 39,5% у січні-березні до мінус 10,7% (985 тонн) у січні-квітні.
Водночас, наголосили в Асоціації, імпорт молочної продукції демонструє зростання по всіх товарних групах. За січень-квітень цей період було імпортовано продукції на загальну суму 88,7 млн дол., що на 156% більше, ніж за чотири місяці торік.
Найбільше зростання демонструють імпорт масла (+992%, або до 4,1 тис. тонн) та групи незгущених молока і вершків (+664%, до 4 тис. тонн). До трійки товарів, імпорт яких зріс найбільше, входить і казеїн (+415%, до 67 тонн).
Тризначні цифри зростання порівняно з чотирма місяцями минулого року мають також імпорт морозива (+184%, до 159 тонн), сирів (+137%, до 13,1 тис. тонн) та молока і вершків згущених (+123%, до 1,4 тис. тонн), . Менше всього, але зростав імпорт молочної сироватки (+85%, до 1,3 тис. тонн) та кисломолочних і ферментованих продуктів (+32%, до 2,6 тис. тонн).
Попри негативне сальдо зовнішньої торгівлі молочними продуктами за перших чотири місяці року, експерти АВМ у наступні місяці сподіваються на пожвавлення зовнішньої торгівлі та зменшення від’ємного торгового балансу. Передумовами цього є, зокрема, традиційний сезонний фактор посилення зовнішньоторговельної активності, а також послаблення загальносвітового карантину і відновлення попиту.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Асоціації виробників молока, за перший квартал 2020 року імпорт молочної продукції сягнув 67,4 млн дол., що на 167,5% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.