НБУ провів перший тендер із "довгого" рефінансу – видав кредитів на 2,4 мільярда

На тендері, що відбувся 8 травня, банки залучили рефінансування строком від одного до п’яти років на загальну суму 2,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Сьогодні, 8 травня, Національний банк провів перший тендер з надання довгострокового рефінансування банкам без обмеження по сумі. Обсяги рефінансування обмежувалися лише наявною в банків ліквідною заставою. Участь у тендері взяли 11 банківських установ, які загалом отримали майже 2,4 млрд грн на строк від одного до п’яти років", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що така підтримка довгострокової ліквідності банків з боку НБУ дає їм змогу активніше здійснювати довгострокові інвестиції та надавати кредити реальному сектору економіки, який зазнав втрат під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

"Ми створємо умови, в яких бізнес може отримати за доступними ставками кошти не лише на короткострокові потреби, а й на масштабні бізнес-проєкти, які потребують довгострокових вкладень. Наприклад, такі важливі для держави та для створення робочих місць інфраструктурні проєкти, як будівництво доріг тощо", - прокоментував результати тендеру голова Нацбанку Яків Смолій, виступаючи на засіданні Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Наступний тендер із надання довгострокового рефінансування відбудеться 12 червня 2020 року, додали у пресслужбі.

Крім того, 8 травня відбувся черговий тендер з підтримання ліквідності банків строком до 90 днів. У ньому взяли участь 4 банки, які загалом залучили майже 457 млн грн.

Як повідомлялось, Національний банк розширив підтримання ліквідності банків для протидії негативному впливу епідемії та карантинних заходів на економіку та фінансовий сектор. Зокрема, збільшено періодичність проведення тендерів із підтримання ліквідності, а також строк надання кредитів із 30 до 90 днів.

Крім того, розширено перелік прийнятної застави, яку банки можуть надавати для отримання рефінансування, і запроваджено довгострокове рефінансування на строк від 1 до 5 років.