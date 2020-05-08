СБУ запобігла привласненню понад 80 мільйонів, виділених на ремонт доріг Сумщини

На Сумщині Служба безпеки України запобігла незаконному заволодінню бюджетними коштами, виділеними на ремонт автомобільних доріг державного значення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За даними досудового слідства, шахрайську схему організували кілька мешканців іншого регіону країни. Щоб незаконно збагатитися, вони створили наприкінці 2019 року фіктивну будівельну фірму для участі у публічних закупівлях. Аби надати фейковій структурі респектабельності, зловмисники сфальшували документи про начебто її належність до однієї із провідних приватних компаній з ремонту та будівництва автодоріг. Навесні цього року фірма зловмисників перемогла у тендері, оголошеному Службою автомобільних доріг Сумської області, та уклала договір на 270 мільйонів гривень, що надало можливість отримати авансовий платіж у сумі понад 80 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки документів, поданих фірмою-переможцем, Управління СБУ в Сумській області поінформувало замовника про виявлені порушення та економічні ризики. Наразі фінансування проєкту призупинено, кошти зловмисникам не перераховані.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) і ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.