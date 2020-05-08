СБУ викрила транзитно-конвертаційні групи, які обслуговували імпортерів з півдня України

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які надавали послуги з ухилення від сплати податків імпортерам з півдня України, причетним до контрабандних схем.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Співробітники спецслужби у межах досудового розслідування встановили, що організатори використовували схему штучного створення технічного імпортного податкового кредиту. Вони також укладали нетипові експортні угоди за договорами комісії з суб’єктами господарювання з подальшою поставкою продукції за кордон. Це дало зловмисникам можливість сформувати від'ємне значення податкового кредиту та зменшити податкове навантаження. Протиправна схема дозволяла подавати неправомірні заявки для бюджетного відшкодування ПДВ підприємствам з пільговим оподаткуванням", - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила транзитно-конвертаційні групи

У ході слідчих дій за 32 адресами в Одеському регіоні у фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили майже 80 печаток підприємств, задіяних у схемі, та підприємств-нерезидентів. Також виявлено паспорти громадян іноземних держав, готівку, електронні носії інформації, що використовувалися учасниками злочинної групи, великий обсяг фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин підприємств реального сектору економіки із фіктивними підприємствами та «купівлі-продажу» штучного податкового кредиту незаконно сформованого від підприємств-імпортерів.

Читайте також: СБУ виявила втручання у роботу інформаційних систем Податкової

Наразі на казначейських рахунках арештовано ліміти ПДВ на майже 600 мільйонів гривень.

Триває досудове слідство.