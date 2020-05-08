СБУ викрила транзитно-конвертаційні групи, які обслуговували імпортерів з півдня України
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Співробітники спецслужби у межах досудового розслідування встановили, що організатори використовували схему штучного створення технічного імпортного податкового кредиту. Вони також укладали нетипові експортні угоди за договорами комісії з суб’єктами господарювання з подальшою поставкою продукції за кордон. Це дало зловмисникам можливість сформувати від'ємне значення податкового кредиту та зменшити податкове навантаження. Протиправна схема дозволяла подавати неправомірні заявки для бюджетного відшкодування ПДВ підприємствам з пільговим оподаткуванням", - йдеться у повідомленні.
СБУ викрила транзитно-конвертаційні групи
У ході слідчих дій за 32 адресами в Одеському регіоні у фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили майже 80 печаток підприємств, задіяних у схемі, та підприємств-нерезидентів. Також виявлено паспорти громадян іноземних держав, готівку, електронні носії інформації, що використовувалися учасниками злочинної групи, великий обсяг фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин підприємств реального сектору економіки із фіктивними підприємствами та «купівлі-продажу» штучного податкового кредиту незаконно сформованого від підприємств-імпортерів.
Наразі на казначейських рахунках арештовано ліміти ПДВ на майже 600 мільйонів гривень.
Триває досудове слідство.