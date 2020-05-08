Підприємці зможуть брати кредити ЄБРР в гривні

Завдяки підписанню угоди між Національним банком України та Європейським банком реконструкції та розвитку підприємці зможуть брати кредити ЄБРР у гривні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розширює можливості для нарощення обсягів кредитування українських підприємств в національній валюті. Це стало можливим завдяки підписанню договору між Національним банком України та ЄБРР про здійснення валютних операцій своп гривня/долар США в обсязі до 500 млн доларів США",- йдеться в повідомленні.

Згідно із повідомленням на офіційному сайті ЄБРР, договір укладено на два роки з можливістю пролонгації. Мінімальна сума одного траншу в межах договору становить 25 млн доларів, а мінімальний строк траншу – до 3 місяців. Ресурс буде спрямовано на підтримку ліквідності, поповнення оборотних коштів та фінансування торговельних операцій українських підприємств, які постраждали від карантинних обмежень, спричинених пандемією коронавірусу COVID-19. Бізнес отримуватиме кредит від ЄБРР в гривні, таким чином не нестиме ризики, пов'язані з обміном валюти. У той же час купівля валюти Національним банком у ЄБРР на умовах своп сприятиме зростанню міжнародних резервів України, що дасть змогу посилити макрофінансову стабільність, а також позитивно позначиться на настроях учасників фінансового ринку. Сторони очікують здійснити першу транзакцію в рамках програми своп у найближчі кілька тижнів.

Як повідомлялося, ЄБРР є одним з найбільших інституційних інвесторів в Україні. Станом на початок травня 2020 року сукупний обсяг виділеного Україні банком фінансування становить 14,82 млрд євро в рамках 464 проєктів, з яких 28 (обсягом 2,52 млрд євро та 1 млрд доларів) – проєкти державного сектору економіки. Станом на 1 травня 2020 року на державному рівні на стадії реалізації перебувають 7 спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом позик 1 552 млн євро. Обсяг використання коштів позик ЄБРР за цими проєктами станом на 1 травня 2020 року – 890,83 млн євро (57,4% загальної суми позик).

Україна є членом ЄБРР з 13 серпня 1992 року. Міністр фінансів є керуючим ЄБРР від України – членом Ради керуючих ЄБРР.