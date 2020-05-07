Нацбанк та ЄБРР підписали договір про валютний своп на $0,5 мільярда

Національний банк України та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали договір на два роки про валютний своп на 0,5 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали договір про здійснення валютних операцій своп гривня/долар США в обсязі до 500 млн дол. США. Це дасть змогу посилити макрофінансову стабільність в Україні під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, а також збільшити підтримку реального сектору економіки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операції своп з Національним банком відкривають ЄБРР доступ до гривневого ресурсу, який буде використано для кредитування українських підприємств, що зазнали втрат від пандемії та карантинних обмежень. Зокрема, цей ресурс буде спрямовано на підтримку ліквідності, поповнення оборотних коштів та торгове фінансування таких компаній без нараження їх на валютний ризик.

Водночас купівля валюти Національним банком у ЄБРР на умовах своп сприятиме зростанню міжнародних резервів України. Це позитивно позначиться на настроях учасників фінансового ринку і підсилить спроможність Національного банку досягати своїх цілей з підтримання цінової стабільності.

Договір із ЄБРР укладено на два роки з можливостю пролонгації. Мінімальна сума одного траншу в межах договору становить 25 млн дол. США, а мінімальний строк траншу – до 3 місяців з можливістю роловеру.

Курсові параметри операцій своп будуть визначатися на базі диференціалу ставок по гривні та доларам США.