Укргазвидобування підтвердило акредитацію ще чотирьох лабораторій

Чотири лабораторії з контролю за якістю газу та нафтопродуктів АТ "Укргазвидобування" отримали атестат про акредитацію.

Про це повідомляє пресслужба Укргазвидобування.

"Чотири лабораторії з контролю за якістю газу та нафтопродуктів отримали атестат про акредитацію у Національному агентстві «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», який засвідчує компетентність, об’єктивність, незалежність та неупередженість їх роботи", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що відтепер усі виробничі підрозділи АТ «Укргазвидобування» мають свої акредитовані лабораторії.

"Це дає змогу здійснювати повний спектр випробувань нафтогазової сировини та продуктів нафтопереробки як для власних потреб, так і для сторонніх замовників", - підкреслили в УГВ.

Відповідно до галузі акредитації, лабораторії надають послуги з: перевірки якості скрапленого газу – лабораторії ТЦСК Базилівщина та Юліївського ВПГ, перевірки якості скрапленого газу і природнього газу – лабораторії Яблунівського ВПГ і Тимофіївсьгого ВПГ, перевірки якості нафти, газового конденсату, мазуту, автомобільних бензинів, дизельного палива, газу скрапленого – лабораторія Шебелинського ВПГКН (акредитована з 2017 року).

«Контроль якості нафтопродуктів – один з наших ключових пріоритетів. За останні кілька років ми інвестували в оснащення лабораторій майже 100 млн грн. Акредитація наших випробувальних лабораторій – це підтвердження найвищого національного статусу у питаннях якості нафтопродуктів і гарантія якості пального під брендом Shebel для наших споживачів»,.– коментує директор з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» Сергій Федоренко.