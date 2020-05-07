Держава не стягує гроші з ПриватБанку, а виконує ухвалу суду – Малюська

Держава не стягує сім мільярдів гривень з ПриватБанку на користь компаній братів Суркісів, а виконує ухвалу суду.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Ми не стягуємо і не вимагаємо стягнути сім мільярдів гривень (чи 250 мільйонів доларів) з ПриватБанку. Ми виконуємо ухвалу суду, яка вимагає від ПриватБанку обслуговування депозитів (і біс його знає, як це зробити)", - написав Малюська.

Він зазначив, що якби дійсно мали стягнути 7 млрд "на користь компаній Суркіса", то давно б це зробили "без особливих проблем".

"Тези прес-релізів та постів у ФБ про те, що ДВС намагається стягнути 7 ярдів з Привату - звичайна маніпуляція для привертання уваги до справи, яка нудно, нецікаво та монотонно тягнеться з 2017 року", - зазначив міністр юстиції.

Як повідомлялося, ПриватБанк звернувся до правоохоронців, Печерського райсуду м. Києва та міністра юстиції з вимогою надати правову оцінку діям держвиконавця у справі Суркісів. У ПриватБанку вважають "дивним збігом обставин", що попри автоматизовану систему розподілу справ їхньою справою займався один і той же державний виконавець, дії якого, з точки зору банку є сумнівними.

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15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд справи № 826/20221/16 за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з АТ КБ "ПриватБанк" особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів на акції додаткової емісії ПриватБанку (bail in) і стягнення з державного ПриватБанку 1 мільярда гривень. Висновки Великої Палати Верховного Суду у даній справі безпосередньо впливатимуть на результати розгляду усіх справ, пов'язаних із оскарженням націоналізації ПриватБанку.