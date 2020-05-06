Верховний Суд 15 червня розгляне справу щодо вкладів Суркісів у Приватбанку

Велика Палата Верховного Суду 15 червня розгляне справу щодо вкладів родини Суркісів у Приватбанку.

Про це інформує пресслужба суду.

"Велика Палата Верховного Суду узгодила дату наступного засідання у справі № 826/20221/16 за позовом І. Суркіса, Г. Суркіса, Р. Суркіса, С. Суркіс, М. Суркіс та П. Ковалик до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважених осіб Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «КБ «Приватбанк», Міністерства фінансів України та ПАТ «Укргазбанк» про визнання протиправними та скасування рішень, поворот їх виконання. Засідання відбудеться 15 червня 2020 року о 10:30 у приміщенні Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8", - зазначають у суді.

Як повідомлялося, 27 квітня Велика палата Верховного Суду зняла з розгляду цю справу. Судді звернулися до Офісу Генерального прокурора та Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд.

У Нацбанку неодноразово зауважували, що члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними з ексвласниками Приватбанку особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in, у рамках якої гроші на їхніх рахунках були обміняні на акції додаткової емісії Приватбанку.

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Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення перенести розгляд справи щодо оскарження рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку. Рішення відклали до остаточного рішення Верховного суду у справі щодо визнання родини Суркісів пов’язаними з Приватбанком особами та обміну їхніх вкладів у Приватбанку на акції.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави в капітал Приватбанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з Приватбанком особами родини Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора Приватбанку, які стосувалися рахунків фізосіб. Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.

Приватбанк був націоналізований в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих кредитів Приватбанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн.