Верховний Суд зняв з розгляду справу Суркісів проти ПриватБанку

Велика палата Верховного Суду зняла з розгляду справу родини Суркісів через тиск на суд.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Велика палата Верховного Суду сьогодні зняла з розгляду справу родини Суркісів. Судді звернуться до Офісу генерального прокурора та Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що наступне засідання суд повідомить додатково.

Як повідомлялося, Велика палата Верховного Суду 16 березня розпочала розгляд справи за позовом родини Суркісів до Національного банку.

Члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними з ексвласниками ПриватБанку особами. Також вони хочуть скасувати конвертацію їхніх коштів на акції ПриватБанку під час націоналізації (процедура bail-in).

Bail-in є стандартною міжнародною практикою, коли кошти власників та пов’язаних з ними осіб конвертуються в капітал банку. При входженні держави в капітал такого банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам та пов’язаним з ними особами. Під процедуру bail-in потрапили кошти пов’язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн. Завдяки цьому вдалось зменшити фінансове навантаження на державу.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку. 17 травня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. Суркіси, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Національного банку України.