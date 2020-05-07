ПриватБанк отримав чотири нові постанови про стягнення $250 мільйонів на користь Суркісів

ПриватБанк звергнувся до правоохоронців дати правову оцінку діям держвиконавця у справі Суркісів.

Про це повідомляє пресслужба банку

"5 травня 2020 року ПриватБанк отримав від державного виконавця Печерського відділу державної виконавчої служби Міністерства юстиції України чотири нові постанови про відкриття виконавчих проваджень. Нові постанови стосуються примусового виконання ПриватБанком ухвали Печерського районного суду від 9 лютого 2017 про забезпечення позову у справі № 757/7499/17-ц та виплату компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, більше 250 млн доларів США за припиненими ще в грудні 2016 року депозитними договорами, зобов'язання за якими були обміняні на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації (bail in)", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи, що державним виконавцем продовжуються вчинятися незаконні дії при примусовому виконанні ухвали Печерського райсуду від 9 лютого 2017, ПриватБанк звернувся із заявами до правоохоронних органів, Печерського райсуду м.Києва та на ім'я міністра юстиції з вимогою надати правову оцінку діям державного виконавця.

За дивним збігом обставин, не зважаючи на існування автоматизованої системи розподілу справ, всі виконавчі провадження були відкриті тим же державним виконавцем Печерського ВДВС Мінюсту, що звернувся до Печерського райсуду за роз'ясненням ухвали 2017 року. Певні дії саме цього виконавця стали підставою для численних скарг ПриватБанку, що досі проігноровані.

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Як відомо, 15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд справи № 826/20221/16 за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з АТ КБ "ПриватБанк" особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів на акції додаткової емісії ПриватБанку (bail in) і стягнення з державного ПриватБанку 1 мільярда гривень. Висновки Великої Палати Верховного Суду у даній справі безпосередньо впливатимуть на результати розгляду усіх справ, пов'язаних із оскарженням націоналізації ПриватБанку.