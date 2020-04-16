У Мін'юсті заявили про відсутність підстав для стягнення коштів з ПриватБанку

В Міністерстві юстиції України заявляють про відсутність підстав для стягнення коштів з ПриватБанку на користь низки офшорних компаній на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року.

Про це йдеться на сторінці Міністерства юстиції у Facebook.

"Мін’юст як орган, який виконує судові рішення, жодних мільярдів з ПриватБанку зараз стягувати не буде, адже не було і немає судового рішення про стягнення цих грошей з банку", - наголосили у відомстві.

У Мін`юсті нагадали, що в лютому 2017 року судом було забезпечено позов низки іноземних компаній та винесено ухвалу, якою встановлено обов’язок ПАТ «КБ «Приватбанк» щодо належного виконання умов договорів. А саме, суд вирішив, що депозити повинні обслуговуватися безперешкодно.

Водночас, це рішення суду не передбачало стягнення коштів з "Приватбанку", наголошують у Мін'юсті.

Це рішення було оскаржене, проте, Апеляційний суд залишив рішення першої інстанції в силі.

"У квітні 2017 року за апеляційною скаргою ПАТ «КБ «Приватбанк» вказана вище ухвала була переглянута та залишена без змін Апеляційним судом м.Києва", - нагадали в Міністерстві юстиції.

При цьому, в лютому 2020 року Печерський суд м.Києва на заяву державного виконавця надав роз`яснення щодо способу виконання ухвали від 9 лютого 2017 року, в якому зобов'язав Приватбанк виплатити депозити іноземним компаніям на суму понад $200 млн.

Проте, як підкреслюють в Мін`юсті, ухвала від 25 лютого 2020 року не може змінювати суті ухвали від 9 лютого 2017 року. А остання не містить зобов`язань на адресу Приватбанку щодо сплати коштів.

"Таке розгортання подій буде можливим лише у тому випадку, якщо офшорні компанії подадуть позови до суду про стягнення грошей (у разі відмови банку повертати їх з депозитів) і отримають судове рішення, яке підлягає примусовому виконанню", - наголосили в Міністерстві юстиції.

Як повідомлялося, раніше Укрінформу заявили у ПриватБанку, що Київський апеляційний суд 15 квітня відхилив апеляційну скаргу та залишив у силі постанову Печерського райсуду, якою той зобов'язав Приватбанк виплатити понад 250 млн доларів офшорним компаніям, пов'язаним з братами Суркісами.

Водночас Велика палата Верховного суду призначила на 27 квітня розгляд у справі за позовом родини Суркісів до Національного банку щодо визнання їх пов’язаними з ПриватБанком особами та обміну їхніх вкладів у ПриватБанку на акції.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.