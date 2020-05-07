У місії МВФ в Україні змінився керівник

Громадянка Болгарії Іванна Владкова Голлар з 1 травня змінила Рона ван Родена на посаді голови місії Міжнародного валютного фонду в Україні.

Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, яка є в розпорядженні Укрінформу.

"Іванна Владкова Голлар, громадянка Болгарії, була призначена головою місії МВФ до України", - сказав він.

За словами Люнгмана, Владкова Голлар має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.

"Серед останніх її призначень - очільництво місій в Молдові та Північній Македонії. Пані Владкова Голлар змінила на цій посаді пана Рона ван Родена з 1 травня ц.р.", - додав Люнгман.

Читайте також: МВФ і Київ змінили домовленості щодо нової програми допомоги

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня директор пресофісу МВФ Джері Райс заявив, що переговори між МВФ і Києвом тепер спрямовані не на забезпечення для України трирічної Програми розширеного фінансування (EFF), а на досягнення умов для запуску програми Stand-by, яка передбачає менші обсяги й розрахована на 18 місяців.

Минулого грудня МВФ досяг домовленості з українським керівництвом щодо політики для нової програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму 5,5 млрд дол.

Сума фінансування за новою програмою Stand-by поки не називається.