Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій травня ще 2,8 мільярда

Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій травня ще 2,8 мільярда гривень.

Про це інформує Пенсійний фонд у Facebook.

«07 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 2,8 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 11,5 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ «Укрпошта», пенсії доставлять листоноші додому.