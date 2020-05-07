Нафта дорожчає на тлі відновлення імпорту в Китай
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $29,79 за барель, що на $0,07 (0,24%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX збільшився у ціні на $0,15 (0,63%) - до $24,14 за барель.
Ціни на нафту були підтримані даними про те, що китайський імпорт нафти зріс минулого місяця до 10,42 млн бар./доб. (б/д) з 9,68 млн б/д у березні. Про це свідчать розрахунки Reuters, засновані на митних даних за перші чотири місяці 2020 р. Загальний експорт з Китаю також збільшився всупереч очікуванням різкого падіння.
Незважаючи на те, що ціни зросли з кінця квітня на тлі пом'якшення карантинного режиму в деяких країнах, нафта продовжує надходити в сховища, залишаючи величезну невідповідність між попитом і пропозицією.
Комерційні запаси нафти зростають 15-й тиждень поспіль. Міненерго США повідомило напередодні, що запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 1 травня, збільшилися на 4,59 млн барелів. Резерви бензину в Штатах за тиждень знизилися на 3,16 млн барелів, дистилятів - зросли на 9,52 млн барелів.
Аналітики S&P Global Platts чекали на збільшення запасів нафти на 7,1 млн барелів, дистилятів - на 3,5 млн барелів. Вони також прогнозували зниження запасів бензину на 400 тис. барелів.
«Останній звіт (щодо запасів нафти в США) відповідає попереднім даним про те, що після кількох трагічних тижнів тиск на ринок нафти в США починає зменшуватися, - йдеться в аналітичній записці Capital Economics. - Тим не менш, ми не будемо виключати зростання турбулентності найближчими тижнями».
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 29,68 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 29,72 долара за барель, що на 15 центів нижче рівня закриття торгів ($29,87).