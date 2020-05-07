Нафта дорожчає на тлі відновлення імпорту в Китай

Ціни на нафту підвищилися в четвер на даних про відновлення імпорту в Китай.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $29,79 за барель, що на $0,07 (0,24%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX збільшився у ціні на $0,15 (0,63%) - до $24,14 за барель.

Ціни на нафту були підтримані даними про те, що китайський імпорт нафти зріс минулого місяця до 10,42 млн бар./доб. (б/д) з 9,68 млн б/д у березні. Про це свідчать розрахунки Reuters, засновані на митних даних за перші чотири місяці 2020 р. Загальний експорт з Китаю також збільшився всупереч очікуванням різкого падіння.

Незважаючи на те, що ціни зросли з кінця квітня на тлі пом'якшення карантинного режиму в деяких країнах, нафта продовжує надходити в сховища, залишаючи величезну невідповідність між попитом і пропозицією.

Комерційні запаси нафти зростають 15-й тиждень поспіль. Міненерго США повідомило напередодні, що запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 1 травня, збільшилися на 4,59 млн барелів. Резерви бензину в Штатах за тиждень знизилися на 3,16 млн барелів, дистилятів - зросли на 9,52 млн барелів.

Аналітики S&P Global Platts чекали на збільшення запасів нафти на 7,1 млн барелів, дистилятів - на 3,5 млн барелів. Вони також прогнозували зниження запасів бензину на 400 тис. барелів.

«Останній звіт (щодо запасів нафти в США) відповідає попереднім даним про те, що після кількох трагічних тижнів тиск на ринок нафти в США починає зменшуватися, - йдеться в аналітичній записці Capital Economics. - Тим не менш, ми не будемо виключати зростання турбулентності найближчими тижнями».

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 29,68 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 29,72 долара за барель, що на 15 центів нижче рівня закриття торгів ($29,87).