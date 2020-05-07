В Індії 122 мільйони осіб втратили роботу через карантин
Укрінформ
В Індії у квітні через карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу 122 мільйони осіб втратили роботу.
Про це повідомляє ВВС.
«У квітні через локдаун у зв'язку з боротьбою з поширенням коронавірусу 122 мільйони індіанців втратили роботу», - йдеться у повідомленні.
За даними Центру моніторингу індійської економіки, рівень безробіття в країні знаходиться на рекордно високому рівні - 27,1%.
Водночас показники безробіття в Індії в чотири рази вищі, ніж у США.
Із 25 березня країна перебуває в ізоляції через коронавірус, це призвело до масових звільнень і втрати роботи серед населення.
В Індії наразі зареєстровано близько 50 тисяч випадків зараження.
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