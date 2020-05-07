В Індії 122 мільйони осіб втратили роботу через карантин

В Індії у квітні через карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу 122 мільйони осіб втратили роботу.

Про це повідомляє ВВС.

«У квітні через локдаун у зв'язку з боротьбою з поширенням коронавірусу 122 мільйони індіанців втратили роботу», - йдеться у повідомленні.

За даними Центру моніторингу індійської економіки, рівень безробіття в країні знаходиться на рекордно високому рівні - 27,1%.

Водночас показники безробіття в Індії в чотири рази вищі, ніж у США.

Із 25 березня країна перебуває в ізоляції через коронавірус, це призвело до масових звільнень і втрати роботи серед населення.

В Індії наразі зареєстровано близько 50 тисяч випадків зараження.

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