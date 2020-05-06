Криклій обговорив з послом Казахстану посилення співпраці між країнами

Міністр інфраструктури Владислав Криклій обговорив з послом Республіки Казахстан в Україні Дарханом Калєтаєвим стан справ і перспективи подальшого співробітництва між країнами в різних інфраструктурних галузях.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Владислав Криклій подякував казахстанській стороні за допомогу та всебічну підтримку в поверненні українських громадян з-за кордону, а також висловив глибокі сподівання на відновлення та посилення торгово-економічних зв’язків між обома країнами і реалізації спільних ініціатив. Мова йде про “Економічний пояс Шовкового шляху” у напрямку Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузія-Україна-країни Європи з використанням морських портів Чорного та Каспійського морів, а також про Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (ТМТМ)", - ідетьсч в повідомленні.

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У свою чергу посол Дархан Калєтаєв підкреслив необхідність продовження дружніх відносин між обома країнами та важливість відновлення торгово-економічних зв’язків у повному об’ємі.

Як зазначили в МІУ, серед можливих шляхів покращення співробітництва казахстанська сторона вбачає розвиток транспортної логістики, дорожньої інфраструктури та впровадження електронного документообороту у вантажоперевезеннях

Також сторони обмінялися досвідом в організації безпечної роботи різних видів транспорту в умовах пандемії.