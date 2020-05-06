На онлайн-семінарах обговорять питання взаємодії пасічників із аграріями

Мінекономіки запускає онлайн-семінари щодо роз’яснення алгоритмів взаємодії пасічників з аграріями та органами місцевої влади.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

«Під час заходів буде представлений алгоритм взаємодії пасічників з аграріями та органами місцевої влади для попередження та недопущення випадків масового отруєння бджіл. Представники територіальних органів Держспоживслужби розкажуть про вжиті заходи в регіонах щодо попередження випадків отруєння», - йдеться в повідомленні.

Для реєстрації пропонують звернутися до контактної особи у своїй області.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні через обробку грунтів спеціальними речовинами масово гинуть бджоли. На Чернігівщині пасічники провели акцію протесту з вимогою до влади вжити заходів із виправлення ситуації. На Сумщині правоохоронці розслідують причини масової загибелі бджіл у шести районах.