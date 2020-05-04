Авіаперевезення в Україні можуть дозволити з червня - оптимістичний сценарій Кабміну

У Міністерстві інфраструктури України за оптимістичним сценарієм планують запускати авіаперевезення в червні цього року.

Про це розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в інтерв'ю для каналу ПравдаТУТ Львів.

"Я знаю тільки те, що колега Криклій (міністр інфраструктури України Владислав Криклій - авт.) озвучував. Що він планує це робити (запускати авіаперевезення - авт.) в червні місяці. Але це оптимістичний сценарій", - сказав Немчінов у відповідь на питання журналіста про конкретні терміни запуску авіаперевезень в Україні.

Чиновник зазначив, що запуск авіаперевезень залежатиме також від того, як буде вирішене питання міжнародного сполучення на міждержавному рівні. "Внутрішні перевезення - не проблема", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, з 18 березня в Україні призупинено залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. З 25 березня по всій території країни діє режим надзвичайної ситуації.

Сьогодні, 4 травня, Кабінет міністрів України продовжив дію карантину до 22 травня, але у більш спрощеному режимі.