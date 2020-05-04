На карантині подешевшали м'ясо, молоко та овочі - Мінекономіки

Ціни на м'ясо-молочні продукти в Україні за час карантину зменшилися на 15-20%, а на продукцію садівництва та ранні овочі - на 30-40%.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

«У зв'язку із закриттям продовольчих ринків, громадських закладів та шкіл, попит та ціни на м'ясо-молочні продукти зменшилися за час карантину на 15-20%, а на продукцію садівництва та ранні овочі ціни - обвалилися на 30-40%», - повідомив Висоцький.

Він зазначив, що загалом попит на аграрну продукцію не зменшився, однак це залежить від її виду.

«Зокрема, на зернові та олійні попит не зменшився ні на внутрішньому, ні на зовнішньому ринках. На продукцію м'ясо-молочного напрямку попит зменшився приблизно на 15-20%, насамперед через закриття громадських закладів, шкіл тощо. Аналогічна ситуація з продукцією садівництва, перш за все, ранніми овочами. Попит на внутрішньому ринку знизився через закриття громадських закладів харчування і нестабільність роботи ринків. Ми бачимо, що ціни на цю групу обвалилися у цей період на 30-40%», – підкреслив заступник міністра.

Втім, за словами Висоцького, загалом карантин не вплинув на діяльність аграріїв. Певні незручності виникали у питаннях логістики, засобів захисту та через нестабільність каналів реалізації продукції, у тому числі діяльності ринків. Проте питання відкриття ринків уряд уже вирішив.

Заступник міністра наголосив, що аграрний сектор є одним із тих секторів, де фінансування не скоротилося, він залишається в пріоритеті.

Також Висоцький нагадав, що для невеликих сільгоспвиробників існують програми фінансової підтримки, виплати на гектар для новостворених господарств, компенсація кредитів.

Крім того, програми підтримки невеликого бізнесу доступні для всіх типів малих підприємств, у тому числі для аграріїв. Це і кредитні канікули, й програма “Доступні кредити 5-7-9%”, “Нові гроші” тощо.

«Ми створили комунікаційну платформу з дистриб’юторами з можливістю інтегрувати аграріїв для реалізації продукції у торговельних мережах», - запевнив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Постановою від 29 квітня №313 Кабмін дозволив поновити роботу ринків за умови дотримання протиепідемічних вимог.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків COVID-19.