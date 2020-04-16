Дефіциту продовольчих товарів в Україні немає – Мінекономіки

Дефіциту продовольчих товарів в Україні немає, всі продукти є в наявності на полицях магазинів і крамниць.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Дефіциту продовольчих товарів немає, всі продукти є в наявності на полицях наших магазинів і крамниць. Цього вдалося досягти завдяки щоденному моніторингу і активному діалогу уряду і Мінекономіки з виробниками, дистриб’юторами і магазинами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, уряд працює над тим, щоб цінова стабільність для соціально значимих товарних груп зберігалась.

«Ми плануємо і працюємо над тим, щоб запровадити більш м’який інструмент регулювання, а саме на даний момент це 10 товарів, які є важливими для кожного українця і домогосподарства», - сказав Петрашко.

За його словами, на даний момент цих заходів буде достатньо для того, щоб зберегти цінову стабільність і щоб ціни лишалися доступними для українців.

Як повідомляв Укрінформ, з 15 квітня на період надзвичайної ситуації в Україні уряд запроваджує державне регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. Під державне регулювання підпадають такі продукти: гречка, цукор, борошно пшеничне, вітчизняні макарони, молоко, хліб, курячі яйця, м'ясо птиці, вершкове масло та вода.