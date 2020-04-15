Державне регулювання цін варто запровадити на 10 соціальних продуктів - Мінекономіки
Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Мінекономіки хвилює питання продовольчої безпеки. Починаючи з березня, ми активно цим питанням займаємося, нам вдалось уникнути дефіциту товарів. Цінову стабільність збережено. Ми плануємо і працюємо над тим, щоб запровадити м'яке регулювання цін. На даний момент це 10 товарів. Цих заходів достатньо, щоб зберегти основу стабільність", - сказав Петрашко.
Як повідомляв Укрінформ, з 15 квітня на період надзвичайної ситуації в Україні уряд запроваджує державне регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. Під державне регулювання підпадають такі продукти: гречка, цукор, борошно пшеничне, вітчизняні макарони, молоко, хліб, курячі яйця, м'ясо птиці, вершкове масло та вода.