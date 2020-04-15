Державне регулювання цін варто запровадити на 10 соціальних продуктів - Мінекономіки

Аби зберегти цінову стабільність в країні, цілком достатньо запровадити державне регулювання цін на 10 соціально важливих продуктів.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мінекономіки хвилює питання продовольчої безпеки. Починаючи з березня, ми активно цим питанням займаємося, нам вдалось уникнути дефіциту товарів. Цінову стабільність збережено. Ми плануємо і працюємо над тим, щоб запровадити м'яке регулювання цін. На даний момент це 10 товарів. Цих заходів достатньо, щоб зберегти основу стабільність", - сказав Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, з 15 квітня на період надзвичайної ситуації в Україні уряд запроваджує державне регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. Під державне регулювання підпадають такі продукти: гречка, цукор, борошно пшеничне, вітчизняні макарони, молоко, хліб, курячі яйця, м'ясо птиці, вершкове масло та вода.