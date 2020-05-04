Експерти очікують незначного зміцнення гривні цього тижня

Поточного тижня очікується незначне ослаблення долара по відношенню до гривні, готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,7/27,0 грн.

Про це йдеться у прогнозі старшого аналітика брокерської компанії Альпарі Вадима Іосуба, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,7/27,0 грн", - зазначив експерт.

На думку аналітика, не принесли несподіванок і перші торги нового місяця: курс долара на міжбанку зовсім незначно зростав.

На готівковому ринку рух був різноспрямованим: скромне зростання курсу продажу з одночасним настільки ж скромним курсом купівлі.

"Найближчим часом долар так і залишиться близько позначки 27 грн, з помірною тенденцією до зниження і стабілізацією трохи нижче цього круглого рівня", - вважають в Альпарі.

Наголошується, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,7%.

Зокрема, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,14 грн до 26,96 грн (-0,7%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час знизилися з 27,07/27,11 до 26,96/26,99 (-0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,05/27,38 до 26,88 / 27,19 (-0,6%/- 0,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився на рівні 1,2%.