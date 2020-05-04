Інфляція у квітні не перевищила 3% - Нацбанк

Інфляція в річному вимірі у квітні 2020 року залишалась низькою – менше 3%.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за квітень 2020 року, за попередніми даними НБУ, повідомляє пресслужба регулятора

"За попередніми даними нашого онлайн-моніторингу, інфляція в річному вимірі у квітні залишалась низькою – менше 3%", - йдеться в повідомленні.

У НБУ нагадали, що в перші тижні запровадження карантинних обмежень для протидії коронавірусу призвело до значного коливання цін на товари та послуги. Через ажіотажний попит та проблеми з логістикою в другій половині березня деякі продукти харчування та товари особистого догляду доволі різко подорожчали. На вартість окремих товарів, зокрема імпортних або з імпортною складовою, також вплинуло березневе послаблення гривні.

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"Втім, вже з початку квітня темпи зростання цін послаблювалися, а на окремі товари ціни навіть знизилися. Цьому сприяло як послаблення ажіотажного споживчого попиту, так і зміцнення курсу гривні", - підкреслили у НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, споживча інфляція у березні становила 2,3% в річному вимірі.