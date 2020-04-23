Нацбанк прогнозує низьку інфляцію у квітні

За попередніми даними Нацбанку, інфляція у квітні залишатиметься низькою, бо підвищеного попиту на товарному та валютному ринках не спостерігається.

Про це на брифінгу 23 квітня сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За попередніми даними онлайн-моніторингу НБУ, інфляція у квітні також залишатиметься низькою. Підвищений попит на товари першої необхідності та ажіотаж на валютному ринку, спричинений психологічними чинниками, досить швидко вичерпалися. Тож ціни на більшість продуктів харчування та ліки, які зросли під час перших тижнів карантину, упродовж останніх тижнів знижувалися", - сказав Смолій.

Він зазначив, що минулого місяця зростання споживчих цін у річному вимірі сповільнилося до 2,3%.

Зростання цін у березні стримували насамперед три чинники: здешевлення енергоносіїв на світових ринках, залишкові ефекти від торішнього зміцнення гривні, а також збільшення пропозиції сирих продуктів харчування. Ці чинники, на думку Смолія, переважили зворотний тиск на ціни - внаслідок березневого послаблення гривні та ажіотажного попиту на окремі товари після запровадження карантинних заходів.

"Інфляція помірно прискориться в подальші місяці і на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону", - зауважив голова Нацбанку.

Як повідомляв Укрінформ, інфляція на споживчому ринку в березні 2020 року порівняно із попереднім місяцем становила 0,8%, з початку року – 0,7%.

У щоквартальному Інфляційному звіті за січень 2020 року прогнозувалося, що споживча інфляція більшу частину 2020 року перебуватиме нижче цільового діапазону 5% плюс-мінус 1 в. п., потім повернеться в його межі наприкінці року та надалі залишатиметься близькою до цілі 5%.