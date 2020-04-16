ВВП України під ударом епідемії: чому настільки різняться прогнози

Прогноз падіння українського ВВП від Міжнародного валютного фонду вдвічі гірший за наш офіційний. Чим це пояснюється

МВФ опублікував досить невтішну доповідь з прогнозами реакції світової економіки на пандемію коронавірусу. Його аналітики вважають, що через заходи по стримуванню поширенню вірусу COVID-19 у 2020 році скрізь станеться різкий економічний спад. Світовий ВВП впаде на 3%, зокрема в США – на 5,9%, єврозоні – в середньому на 7,5%, а ось в Україні – на 7,7% (майже як в Іспанії, однієї з найбільш постраждалих від коронавірусу країн). Вітчизняні економісти та український уряд більш оптимістичні в своїх прогнозах. Що й не дивно – інша точка зору, інші припущення, а може, й досвід. Згадаймо, що кілька років тому Україна через військове втручання «доброго» сусіда втратила одразу майже 10% ВВП, а за кілька років в умовах війни змогла відновити економічне зростання. Тож і не таке переживали…

Що прогнозували Україні

За оцінками МВФ, кумулятивний збиток глобальній економіці від заходів боротьби з коронавірусом – локдауну (блокування) територій, закриття бізнесів, соціального дистанціювання і обмежень на пересування – складе $9 трлн у 2020–2021 роках. І це при тому, що всі прогнози побудовані, виходячи з припущення, що пандемію вдасться взяти під контроль у другій половині поточного року.

«Ми знаємо, що економічне прогнозування – це взагалі надзвичайно складна справа, і що ми помиляємося щоразу, – розповів агентству AFP Жан-Марія Мілезі-Ферретті, глава дослідницького відділу МВФ. – Ми щоразу прораховуємося, бо постійно відбуваються якісь шоки, і щось збиває економіку з того шляху, яким вона повинна була йти за нашими розрахунками. У даному випадку джерел невизначеності безліч. Одним з них є природа захворювання».

Жан-Марія Мілезі-Ферретті

Окремо, стосовно економічного падіння України в 2020 році сьогодні є кілька прогнозів. Ми подали їх в порядку від гіршого.

МВФ – 7,7%

Найпесимістичніший прогноз щодо України дав МВФ – 7,7% падіння ВВП в цьому році – близько верхньої межі широкого діапазону: від 3,5% до 9%. Очевидно, що окрім загальносвітових загроз пандемії до українського падіння «долучаться» невирішені внутрішньополітичні, економічні та геополітичні проблеми (ніхто не знає, як буде розвиватися наступ коронавірусу в нашій країні, як довго він триватиме, як люди та бізнеси будуть реагувати на карантинні обмеження, як і коли закінчиться війна на Донбасі, політичні ігри навколо співпраці з МВФ тощо).

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій – 5,9%

Дещо менший відсоток падіння ще на початку квітня прогнозував український незалежний аналітичний центр Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Його спеціалісти прогнозували, що економіка України може скоротитися на 5,9% ВВП. При цьому дослідники Інституту одразу зазначили, що прогноз готувався в надзвичайно мінливих умовах, на основі припущень, які з часом можуть виявитися некоректними. А виходили вони, зокрема, з того, що обмеження на економічну активність, пов’язану з карантином, будуть скасовані до кінця другого кварталу 2020 року. І що заходи із стимулювання економіки у розвинутих країнах будуть достатньо ефективними для уникнення катастрофічної шкоди світовій економіці. При цьому значні перебої міжнародної торгівлі будуть відсутні, хоча обмеження на міжнародні подорожі будуть діяти протягом усього 2020 року. А от співпраця України з міжнародними донорами продовжиться, і український фінансовий сектор залишиться стабільним.

Bank of America – 5,6%

Аналітики Bank of America прогнозують спад ВВП України на 5,6%.

На думку BofA, у 2020 році рецесія серед країн регіону EEMEA (Центральна і Східна Європа, Близький Схід і Африка) буде найглибшою в Східній Європі. Аналітики очікують, що ВВП Росії скоротиться на 5,5%, Польщі – на 4,5%, Чехії – на 6,7%, Угорщини – на 4%.

Експерти Bank of America вважають, що навіть ці прогнози є під загрозою. Якщо який-небудь регіон не зможе виконати сувору національну політику соціального дистанціювання, то прогнози можуть стати ще більш невтішними.

Український уряд – 3,9%

У підтриманому на днях нардепами варіанті секвестру бюджету, який допоможе акумулювати більше 60 млрд грн на боротьбу з епідемією коронавірусу в Україна, Кабмін спрогнозував падіння вітчизняного ВВП на 3,9%. Поступове відновлення економіки очікується в другій половині 2020 року, але в уряді розуміють, що економічна активність залишиться нижчою, ніж до кризи.

Світовий банк - 3,5%

Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 3,5%. Його аналітики вважають, що пандемія коронавірусу викличе раптове сповільнення економічної активності в Україні відповідно до сценарію, який передбачає спад епідемії у другій половині 2020 року. Однак експерти Світового банку говорять, що невизначеність прогнозу висока.

Отже, із приведених цифр бачимо, що прогнози різняться майже в два рази. Чи є цьому пояснення?

Глибина нашого падіння – кому вірити?

Президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло констатує, що на сьогоднішній день немає жодної коректної методики оцінювання ризиків для економіки у зв'язку з коронавірусом. «Точно оцінити втрати економіки України та світу в цілому, напевно, не може ніхто: ні МВФ, ні Кабмін, ніхто інший. Озвучені дані – лише прогнози», – зазначив він у коментарі аналітичному порталу «Слово і діло».

Ярослав Жаліло

Попри те, що розрив між показниками МВФ і Кабміну достатньо вагомий, однак жоден із прогнозів, на думку експерта, не можна вважати правдивим, точним або, навпаки, хибним. Оскільки аналітики досі не можуть точно визначити ані тривалість епідемії, ані глибину кризи, завданою нею. «Крім Китаю, немає жодної країни, яка б вийшла з режиму карантину. Та й в Китаї є ще окремі випадки захворювання, якісь запобіжні заходи все одно діють. Більш того, не виключено, що будуть нові обмеження», – каже Ярослав Жаліло.

Тому прогноз МВФ, як і Кабміну, за словами експерта, варто сприймати, як припущення, сигнал про те, що в Україні (і не лише в неї) дійсно є проблема з економічним падінням. Отже, потрібні дії, які зможуть мінімізувати його глибину, й будуть орієнтовані на максимально швидкий вихід із кризи.

«В будь-якому разі громадяни і бізнес втратять частину доходів. Але дуже важливо враховувати те, якою буде структура падіння доходів – серед яких категорій населення, в яких галузях господарства та секторах економіки. Відповідно, спрямувати більші зусилля на їх підтримку. Водночас вкрай важливо намагатися максимально забезпечити роботу інших, менш постраждалих, секторів економіки», – вважає Ярослав Жаліло.

Загалом, Україна в недалекому минулому вже мала досвід навіть ще більшого економічного падіння, ніж прогнозує нам зараз МВФ. У зв’язку з російською агресією і втратою мало не 20% промислового потенціалу, ВВП України в 2015 році, нагадаємо, упав одразу на 9,9%. А вже за чотири роки вдалося відновити його річне зростання до 3%. І ось нове випробування.

Позитив у тому, що за базовим сценарієм МВФ, економіки країн впадуть у 2020 році, але швидко відновляться у 2021-му. На Україну, за прогнозами міжнародних спостерігачів, у наступному році чекає зростання 3,6%. Але це за умови, що Україна збереже послідовну зовнішню політику. Зокрема, й боргову.

Економічного падіння кредитори не бояться, а от політичних нюансів – так

На щастя, Європейський департамент Міжнародного валютного фонду має підстави рекомендувати раді директорів МВФ продовжити співпрацю з Україною, що надасть їй додаткові можливості у боротьбі з кризою, спричиненою пандемією COVID-19.

Пол Томсен / Фото: mononews.gr

Про це на днях заявив директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо планів продовження співпраці з Україною. «Ми можемо рекомендувати працювати за програмою нашій раді директорів, оскільки ми просунулися вперед, і це, звичайно, дасть Україні більше ресурсів для розширення свого політичного простору і в боротьбі з цією кризою», – сказав він. За словами Томсена, українська економіка «серйозно постраждала від пандемії». «Уряд вживає заходів (у боротьбі з пандемією. – Ред.), які призведуть до дуже значного збільшення дефіциту бюджету, і ми повністю підтримуємо це», – наголосив чиновник МВФ.

Водночас, наголосив директор Європейського департаменту МВФ, «на щастя, протягом останніх кількох років у рамках програми, яку підтримує МВФ, Україна досягла значних показників макроекономічної стабільності». «Стабільність банківської системи зросла, інфляція знизилася, зовнішні дефіцити зменшилися, дефіцит бюджету значно скоротився, державний борг знизився, а валютні резерви значно зросли й сягнули понад 20 мільярдів доларів», – наголосив Пол Томсен. Це, за його словами, «безумовно, дає Україні буфери».

Іншими словами, навіть власний прогноз суттєвого падіння ВВП України, кредиторів не лякає. Їх, насправді, лякає інше. «Зараз ми ведемо переговори з Україною щодо річної програми. Переговори значно просунулися, і я думаю, що йдуть добре, але є низка невирішених питань» (у вигляді зусиль олігарха Ігоря Коломойського, спрямованих на повернення грошей за націоналізований Приватбанк. – Авт.), але я впевнений, що вони скоро будуть подолані». Нагадаємо, йдеться про отримання від МВФ до кінця року додатково до $5 млрд у рамках нової кредитної програми.

Марина Нечипоренко, Київ