Процес концесії Херсонського морського порту має розблокувати Верховний суд

Перемовини по концесії Херсонського морського торговельного порту заблоковано судом, наразі учасники процесу очікують на рішення Верховного Суду.

Про це 28 квітня під час інвестиційного онлайн-форуму Tavrian online horizons заявив голова правління «Грузинської Індустріальної групи» (GIG) Давид Бежуашвілі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується перемовин по концесії порту «Херсон»… він заблокований судом. Ми чекаємо рішення Верховного Суду і тоді перейдемо до активних дій... чекаємо розблокування питання», - зазначив Бежуашвілі.

Він впевнений, що питання вирішиться, і заявив про намір інвестувати в Україні не лише в портову інфраструктуру, а й в інші проєкти.

Як зазначив під час форуму представник Міністерства інфраструктури України Олег Носов, у міністерстві сподіваються, що у другій половині травня відбудеться засідання Верховного Суду, і процес буде розблоковано та розпочнуться переговори з переможцем цього концесійного конкурсу для укладання та підписання договору.

Що стосується порту «Ольвія», де переможцем була визначена компанія QTerminals, то, за словами Носова, наразі робоча група здійснює онлайн узгодження істотних умов договору, але карантинні заходи заважають представникам переможця прибути на об’єкт концесії, щоб остаточно визначитися для підписання договору.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон". У грудні 2019 року стало відомо, що за перемогу в концесійному конкурсі щодо морського порту "Херсон" змагаються чотири компанії: з них дві - міжнародні, а саме турецька компанія Busserk Liman і компанія-консорціум "Рисоіл-Херсон" (Грузія - Швейцарія), а також дві українські компанії - Укрморпорт та Спеціальна компанія "Морський порт "Херсон".

ТОВ "Рисоіл-Херсон" - це консорціум у складі ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс" - 60%, що входить до групи компаній Georgian industrial Group, та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія) - 40%.

Шостий апеляційний адміністративний суд 3 лютого зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури №16 від 21 січня 2020 року про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту "Херсон".

Ініціатором позову було ТОВ "Спеціальна компанія Морський порт Херсон" (консорціум ТОВ Аскет-Шиппінг (40%) і ТОВ Глобал Грейн (60%). Компанія звернулася до суду з вимогою визнати прoтиправним і скасувати наказ Мінінфраструктури від 17 січня 2020 року №10 «Про відхилення претендента від участі у кoнцесійному кoнкурсі».

14 лютого стало відомо, що Мінінфраструктури через суд домоглося скасування призупинення концесії ціліснoгo майнового комплексу ДП «Херсонський морський торговельний порт» (ХМТП).