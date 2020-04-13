Криклій впевнений, що договори про концесію портів будуть підписані

Міністерство інфраструктури працює над концесією портів "Ольвія" та "Херсон" згідно з раніше затвердженим графіком.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє пресслужба МІУ.

«Антимонопольний комітет надав дозволи на концесію портів "Ольвія" та "Херсон". Наразі фіналізуються неістотні умови концесійного договору з компанією QTerminals, перемовини відбуваються в режимі онлайн-конференцій, оскільки у Катарі встановлені суворі карантинні вимоги щодо громадян, які наразі не можуть прибути до України. Про що нас проінформували по дипломатичних каналах. Також тривають консультації щодо концесії порту «Херсон», - зазначив Криклій.

Також міністр розповів, що продовжується робота над підготовкою концесійних проєктів у портах Чорноморська, Бердянська, Одеси.

Крім того, за його словами, міністерство визначається із міжнародними партнерами щодо механізмів державно-приватного партнерства у дорожній сфері, а також щодо аеропортів та залізничних вокзалів.

повідомлялося, в січні цього року закінчився конкурс на обрання компаній, яким передадуть в управління порти «Херсон» та «Ольвія».