Криклій впевнений, що договори про концесію портів будуть підписані
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє пресслужба МІУ.
«Антимонопольний комітет надав дозволи на концесію портів "Ольвія" та "Херсон". Наразі фіналізуються неістотні умови концесійного договору з компанією QTerminals, перемовини відбуваються в режимі онлайн-конференцій, оскільки у Катарі встановлені суворі карантинні вимоги щодо громадян, які наразі не можуть прибути до України. Про що нас проінформували по дипломатичних каналах. Також тривають консультації щодо концесії порту «Херсон», - зазначив Криклій.
Також міністр розповів, що продовжується робота над підготовкою концесійних проєктів у портах Чорноморська, Бердянська, Одеси.
Крім того, за його словами, міністерство визначається із міжнародними партнерами щодо механізмів державно-приватного партнерства у дорожній сфері, а також щодо аеропортів та залізничних вокзалів.
повідомлялося, в січні цього року закінчився конкурс на обрання компаній, яким передадуть в управління порти «Херсон» та «Ольвія».