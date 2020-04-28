Україна експортувала вже майже 50 мільйонів тонн зерна

Україна експортувала вже майже 50 мільйонів тонн зерна

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Укрінформ
Україна станом на 28 квітня експортувала 49,99 млн тонн зерна та зернобобових, що на 7,7 млн. т більше, ніж на цю дату у попередньому маркетинговому році.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.за даними Дермитслужби.

З початку 2019/2020 МР (МР; почався 1 липня 2019 р.) по 28 квітня поточного року Україна експортувала 49,995 млн тонн зерна та зернобобових, що на 7,72 млн т більше, ніж за аналогічний період минулого МР. У тому числі було експортовано 15,58 млн тонн пшениці (на 4,55 млн. т більше), 3,69 млн т ячменю (на 1,26 млн т більше), 29,82 млн т кукурудзи (на 1,97 млн т більше).

Експорт борошна за вказаний період збільшився на 51,4 тис. т - до 301,3 тис. т.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України підписало з учасниками зернового ринку меморандум про встановлення граничного обсягу пшениці, який може бути експортованим до 30 червня 2020 року, на рівні 20,2 млн тонн.

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Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння підписали: Американська торговельна палата в Україні, Українська зернова асоціація, Європейська бізнес асоціація, Міжнародна асоціація торгівлі зерном та кормами (GAFTA), ГС "Всеукраїнський аграрний форум", ГС "Борошномели України".

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