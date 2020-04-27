Каскад дніпровських водосховищ наповнений на 94%

Наповнення каскаду дніпровських водосховищ становить 94%, а сам каскад працює в узгодженому Міжвідомчою комісією режимі.

Про це 27 квітня повідомляє пресслужба Державного агентства водного господарства України.

«Станом на сьогодні, каскад дніпровських водосховищ працює в узгодженому Міжвідомчою комісією режимі і його наповнення становить 94%. Це стало можливим завдяки правильним управлінським рішенням та вчасному реагуванню Держводагентства на прогнозовані Укргідрометцентром несприятливі гідрологічні умови та відсутність повені», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Держводагентство ще на початку року, враховуючи низьку водність та для створення стратегічного запасу води, розпочало наповнення дніпровських водосховищ.

«Держводагентство вкотре наголошує, що не вбачає ризиків у забезпеченні водою аграріїв та питних потреб українців. Це пріоритети Держводагентства, як це передбачено Водним кодексом України», - наголошують в агенстві.

За інформацією пресслужби, Держводагентство продовжує забезпечувати аграріїв водою для зрошення півдня України, джерелом якого є саме дніпровська вода, заакумульована в каскаді дніпровських водосховищ.

«Адже зрошення є необхідною складовою у вирощуванні сільськогосподарської продукції - а це, в свою чергу - гарантування продовольчої безпеки нашої країни», - підсумували у пресслужбі Держводагентства.

Як повідомляв Укрінформ, у Держводагенстві на початку березня 2020 року попереджали, що вперше за 120 років в Україні можуть обмежити права водокористувачів у використанні води. Адже відповідно до статті 45 Водного кодексу України, у разі настання маловоддя, права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування, в тому числі скиди води через греблі ГЕС. Наголошувалося, що у випадку необхідності таких заходів пріоритетним буде забезпечення питних і побутових потреб українців. Також, у березні 2020 року Міжвідомча комісія по узгодженню режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ узгодила відповідні режими роботи водосховищ.