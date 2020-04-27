Ділянку дороги Київ - Одеса відремонтують за гроші іноземних інвесторів

40 км дороги Київ - Одеса буде відремонтовано за кошти Міжнародних фінансових організацій (МФО).

Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України.

"У рамках продовження проєкту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» на одній з ключових транспортних артерій України дорозі M-05 Київ – Одеса буде проведено капітальний ремонт ділянки км 87+442 – км 128+028", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про три об’єкти, на яких проводитимуться дорожні, мостові, дренажні і допоміжні роботи: км 87+442 – км 98+400 - починається зі з’їзду на м. Біла Церква, перетинає р. Рось і закінчується поблизу с. Бикова Гребля; км 98+400 – км 113+400 - починається поблизу с. Бикова Гребля і закінчується на межі Білоцерківського та Ставищенського районів; км 113+400 – км 128+028 - починається на межі Білоцерківського та Ставищенського районів і закінчується поблизу смт. Ставище.

«Укравтодор активно переймає досвід закупівель міжнародних фінансових установ, які ґрунтуються на високих вимогах до досвіду виконавця робіт. Усі ділянки, які виконуються за кошти МФО в Україні – виняткової якості, відповідають найвищим міжнародним стандартам. Ремонт ділянки на трасі Київ – Одеса має бути взірцевим. Моя мета – забезпечити аналогічну якість ремонтів, що фінансуються за державні кошти, по всій країні», – зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

За результатами проведених відкритих міжнародних конкурсних торгів відповідно до Принципів та правил ЄБРР, підрядником визначено компанію ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (Туреччина). З нею підписано контракт 20 січня 2020 року на загальну суму 65 032 906,47 євро без урахування ПДВ.

Наразі підрядником здійснюються підготовчі заходи (обладнання виробничого майданчику, монтування АБЗ, складських приміщень тощо). Активна фаза капітального ремонту ділянки розпочнеться, як тільки відповідний дозвіл на дорожні роботи надасть Державна архітектурно-будівельні інспекція.

Проєкт «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» реалізується за кошти позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Фото: Укравтодор