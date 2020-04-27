Україна цьогоріч сподівається отримати від МВФ $3,5 мільярда – Мінфін

Україна у 2020 році може отримати від Міжнародного валютного фонду два кредити по 1,75 млрд дол.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На даний момент мова йде про 3,5 млрд дол. і, відповідно, два транші: 1,75 млрд дол. та 1,75 млрд дол.", - сказав Марченко.

Він також зазначив, що Україна б хотіла збільшити цю суму, однак поки мова йде про 3,5 млрд дол. Загальний обсяг нової програми співпраці України з МВФ може сягнути 8 млрд дол.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк прогнозував, що Україна може отримати транш від МВФ у другому кварталі 2020 року у розмірі 2 млрд дол.