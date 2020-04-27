Шмигаль розраховує на плідну співпрацю з МВФ

Україна цінує співробітництво з Міжнародним валютним фондом та розраховує на подальшу плідну співпрацю.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Тwitter.

«Ця підтримка (МВФ – ред.), зокрема політична, має важливе значення для економічного зростання та оборони України. Розраховуємо на подальшу плідну співпрацю», - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що у 1992 році рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття України до складу МВФ.

Як повідомлялося, основними цілями співробітництва з МВФ є стабілізація української фінансової системи, проведення структурних реформ та створення підґрунтя для сталого економічного зростання. Фонд допомагає Україні поновити свою фінансову спроможність, підказуючи, як найбільш ефективно впроваджувати програму реформ.

Також співпраця з МВФ на сучасному етапі відкриває можливості для залучення фінансування від інших міжнародних фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ та інші) та урядів інших держав, в тому числі США, ЄС, Німеччини, Канади, Японії.

З моменту завершення Революції Гідності, з урахуванням трьох програм МВФ - Stand-by 2014-2018 років, а також Механізму розширеного фінансування (EFF), Україна отримала фінансову підтримку від МВФ загальним обсягом 14,6 млрд дол.