Україна посіла 11 місце у світовому виробництві сталі

За підсумками І кварталу 2020 року Україна опустилася на десяте місце у світі із виробництва чавуну і піднялася на одинадцяте за обсягами виплавки сталі.

Про це свідчать дані асоціації Worldsteel, повідомляє об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

«Україна опустилась з 9-ї на 10-ту позицію серед 40 країн-виробників чавуну (5,095 млн тонн або 97,8% відносно січня-березня 2019 року), поступившись США… Україна піднялася на 11-ту позицію серед 62 країн-виробників сталі (5,32 млн тонн або 96,6% відносно першого кварталу 2019 року), витіснивши Італію на 12-те місце», - йдеться у повідомленні.

Усього, за даними Worldsteel, за січень-березень 2020 року у світі вироблено близько 333,68 млн тонн чавуну (310,86 млн тонн доменним способом і 22,82 млн т прямим відновленням). Це на 0,3% менше, ніж за І квартал 2019 року.

Перше місце в світовому виробництві чавуну, як і раніше, належить Китайській Народній Республіці, металурги якої за три місяці 2020 року виплавили 199,74 млн тонн цієї продукції (на 2,4% більше, ніж за січень-березень 2019 року). Частка китайського чавуну в світовому виробництві за І квартал цього року становила 59,9%.

Друге місце у І кварталі 2020 року зберегла Індія (27,70 млн тонн; на 2,0% менше, ніж у січні-березні 2019 року), третє – Японія (18,57 млн тонн; на 1,3% більше), четверте – Росія ( 13,17 млн тонн; на 2,7% більше), п'яте – Південна Корея (11,27 млн тонн; на 4,0% менше). Україна за підсумками І кварталу 2020 року опустилася на десяте місце серед 40 світових виробників чавуну, виробивши за цей період близько 5,10 млн тонн даної продукції, на 2,2% менше, ніж за січень-березень 2019 року.

Світова виплавка сталі за три місяці 2020 року становила 443,03 млн тонн, що на 1,38% менше, ніж у першому кварталі 2019 року.

Лідером серед світових виробників цієї продукції також є Китайська Народна Республіка, де за вказаний період виплавили 234,45 млн тонн сталі (на 1,2% більше, ніж за січень-березень 2019 року). Частка КНР у світовому виробництві сталі становила 52,9%.

За Китаєм у ТОП-5 виробників сталі йдуть: Індія (27,51 млн тонн; на 5,3% менше, ніж у І кварталі 2019 року), Японія (24,36 млн тонн; на 2,4% менше), США (21,95 млн тонн; на 1,0% менше) і Росія (17,91 млн тонн; на 1,1% менше). Серед 62 країн-виробників сталі Україна за вказаний період піднялася на одинадцяте місце (5,32 млн тонн; на 3,4% менше, ніж за І квартал 2019 року).

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Worldsteel, за підсумками 2019 року Україна посіла десяте місце в світі з виробництва чавуну з показником 20,06 млн тонн і тринадцяте – за обсягами виплавки сталі, виробивши 20,85 млн тонн цієї продукції.