За програмою доступних кредитів малому бізнесу видали 240 мільйонів - Ковалів
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.
"Програма державного кредитування "5-7-9%" – дійсно довгоочікувана ініціатива. Учасниками програми можуть бути як уже чинні підприємці, так і ті, хто лише має ідею і боїться почати, або просто не має для цього необхідних ресурсів. За три місяці з моменту запуску українські банки, а їх сьогодні активно працюють у програмі 6, отримали більш як 17 тисяч заявок. Вже видано кредитів на майже 240 млн грн. А кількість банків, які даватимуть такі кредити, найближчим часом зросте до 20", - сказала Ковалів.
Вона зазначила, що сьогодні "5-7-9%" – це не тільки стимул для бізнесу. Це може стати одним із методів допомоги підприємцям, які мають суттєві збитки через карантинні обмеження.
"Крім того – це наша можливість зменшити рівень безробіття. Ми даємо кредит бізнесу, бізнес дає нові робочі місця, або зберігає існуючі", - наголосила заступник керівника ОП.
15 квітня уряд розширив можливості програми. Збільшено максимальну суму кредиту з 1,5 до 3 мільйонів гривень. Доопрацьовано умови програми, щоб поширити її дію на той бізнес, що вже має кредити. Це дозволить зменшити боргове навантаження на малих та середніх підприємців і профінансувати витрати на зарплати, оренду, комунальні послуги, збереження обладнання в робочому стані, зауважила посадовець.
"Під час карантину це може стати “рятувальним кругом” для тих, хто найбільше постраждає від запроваджених обмежень. Також держава надає можливість отримати відстрочку до 9 місяців для повернення кредиту або його частини, наданого на антикризові заходи", - зауважила Ковалів.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%".