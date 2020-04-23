Нацбанк очікує, що на кінець року резерви перевищать $27 мільярдів

Міжнародні валютні резерви на кінець 2020 року становитимуть понад 27 млрд дол.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На кінець цього року ми прогнозуємо, що резерви Національного банку перетнуть позначку 27 млрд дол. Ми враховуємо у цій сумі кредити від міжнародних донорів", - сказав Сологуб.

Раніше, у Національному банку очікували, що міжнародні валютні резерви у поточному році перевищать $29 млрд.

Міжнародні резерви України за березень 2020 року зменшилися на 7,8% і станом на 1 квітня становили 24,9 млрд дол. США (в еквіваленті).