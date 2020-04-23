З початку квітня Нацбанк купив у резерви близько $600 мільйонів

Національний банк із початку квітня викупив на валютному ринку близько $600 млн.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З початку місяця Національний банк купив у резерви близько 600 млн дол.",- сказав Чурій.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк за 2019 рік викупив у резерви майже 8 млрд дол., згладжуючи коливання у бік зміцнення гривні. У першому кварталі 2020 році регулятор згладжував коливання курсу в інший бік.

Найбільші інтервенції з продажу валюти Нацбанк здійснив у другій декаді березня. Через це минулого місяця чистий продаж валюти становив майже 2,2 млрд дол.