Державній зерновій корпорації передали з Китаю засоби індивідуального захисту

Китайська національна корпорація машинної промисловості та генеральних підрядів (ССЕС) передала для працівників Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) 10 тисяч захисних масок та респіраторів

Про це повідомляє пресслужба ДПЗКУ.

«У боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції засоби індивідуального захисту та дезінфектори є найбільш дієвими. Поповнити їх запаси для працівників ДПЗКУ допомогли представники китайської корпорації ССЕС, які передали 10 000 захисних масок та респіраторів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, китайська національна корпорація машинної промисловості та генеральних підрядів є партнером Державної продовольчо-зернової корпорації України у сфері сільського господарства та закупівлі українських зернових культур для КНР з 2012 року.

«Засоби індивідуального захисту будуть направлені працівникам, які в регіонах забезпечують безперебійну роботу підприємств, адже вони продовжують працювати у звичному режимі оскільки від роботи ДПЗКУ залежить продовольча безпека країни. Ми вдячні нашим китайським партнерам за надану допомогу, та вкотре наголошуємо на готовності до активізації взаємодії по всіх напрямках співробітництва» - зазначив заступник голови правління АТ «ДПЗКУ» Василь Коваленко.

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За інформацією пресслужби ДПЗКУ, під час передачі захисних масок співголова міжпарламентської групи співдружності між КНР та Україною Павло Халімон наголосив на пріоритетності стратегічної співпраці з КНР, та подякував китайським партнерам не тільки за регулярну матеріальну допомогу у боротьбі з епідемією, а й за надання медичних протоколів лікування COVID -19, які є життєво важливими для роботи українських медиків.