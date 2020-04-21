Державна зернова корпорація розпочала весняну форвардну програму

Державна продовольчо-зернова корпорація у рамках весняної форвардної програми планує додатково закупити 150 – 200 тис. тонн зернових.у дрібних та середніх сільгоспвиробників.

Про це повідомляє пресслужба ДПЗКУ.

"У рамках весняної форвардної програми планується додатково законтрактувати близько 150 – 200 тисяч тонн зернових, зокрема кукурудзи, яка є основною культурою в рамках реалізації умов Генеральної угоди, укладеної з китайським торговельним партнером компанією ССЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що корпорація закуповуватиме зерно майбутнього врожаю 2020 року в два етапи, традиційно реалізуючи це через свої регіональні філіали.

Протягом першого етапу програми товаровиробники мають подати заявки на учать у програмі. Після збору заявок та проведення оцінки фінансового стану потенційного постачальника та посівних площ, ухвалюється рішення про укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю, договору застави майбутнього врожаю або товарна аграрна розписка.

Після підписання всіх необхідних договорів та надання документів, на розрахунковий рахунок сільгоспвиробника згідно з умовами договору буде здійснена попередня оплата за товар (перший транш), яка складатиме 3 тис.грн з урахуванням ПДВ за одну тонну законтрактованого зерна пшениці 2, 3 класів, ячменю 3 класу, кукурудзи 3 класу та 3 300 грн з урахуванням ПДВ за одну тонну законтрактованого зерна жита 1, 2 класів. Річна відсоткова ставка за користування коштами становить від 9,5% до 13% річних.

У корпорації зауважили, що для постійних клієнтів діє програма лояльності за якою можна отримати додаткову знижку 0,25%.

Другий етап програми передбачає поставку зерна сільгоспвиробниками на зернові склади (елеватори).

Державна зернова корпорація має розгалужену мережу у вигляді 49 власних філій у 20 регіонах України для здійснення сільськогосподарськими товаровиробниками поставки продукції.