Україна може експортувати ще 2,3 мільйона тонн пшениці - меморандум

Україна може експортувати протягом квітня-червня 2020 року ще 2,3 млн тонн пшениці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«Станом на 6 квітня експорт пшениці становить 17,9 млн тонн. Згідно з підписаним 30 березня додатком до меморандуму між Мінекономіки та асоціаціями, що представляють 99% експортерів та переробників пшениці, з метою стабілізації ринку було домовлено встановити граничний експорт пшениці в поточному маркетинговому сезоні обсягом в 20,2 млн тонн. Таким чином, протягом квітня-червня 2020 року для експорту доступними залишаються 2,3 млн тонн», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадала, що для стабілізації цін на борошно з ДПЗКУ та Аграрного фонду було закуплено 160 тис. тонн пшениці для внутрішньої переробки та реалізації на внутрішньому ринку, що дозволило виробити біля 128 тис. тонн борошна. Ці дії дозволять забезпечити внутрішнього ринок пшеницею та виконати чинні експортні контракти.

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Як повідомляв Укрінформ, темпи експорту пшениці сповільнюються (середньодобове відвантаження на експорт у березні становило 44 тис. тонн, за квітень – 14 тис. тонн. з початку 2019/2020 маркетингового року (МГ; почався 1 липня 2019 року) до 1 квітня 2020 року Україна експортувала 46,04 млн тонн зернових і зернобобових (на 22,5% більше, ніж за аналогічний період попереднього МР), у тому числі 17,87 млн тонн пшениці (на 32,9% більше).

Також повідомлялося, що Мінекономіки підписало з учасниками зернового ринку меморандум про встановлення граничного обсягу пшениці, який може бути експортованим до 30 червня 2020 року, на рівні 20,2 млн тонн. Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння підписали: Американська торгова палата в Україні, Українська зернова асоціація, Європейська бізнес асоціація, Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами (GAFTA), ГС «Всеукраїнський аграрний форум», ГС «Борошномели України».