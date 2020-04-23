Група осіб ошукала міжнародну компанію на понад $2,5 мільйона - МВС

Слідчі Національної поліції України повідомили про підозру групі осіб, які ошукали міжнародну компанію на понад 2,5 мільйона доларів.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Незаконну діяльність організованої злочинної групи задокументували слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники впродовж 2014-2016 років діяли за продуманою шахрайською схемою.

Зокрема, вони звернулися до міжнародної компанії та домовилися про отримання полімерної продукції під реалізацію, а як гарантію повернення коштів за проданий товар члени групи надали під заставу нерухоме майно.

"Як з'ясувалося згодом, заставного майна не існує, а зловмисники привласнили полімерну продукцію компанії на суму понад 2,5 мільйона доларів. Виплачувати борг або ж повертати товар фігуранти не збиралися, тож представники потерпілої сторони звернулися за допомогою до поліції", - поінформували у МВС.

Трьом членам організованої злочинної групи, серед яких двоє організаторів, слідчі Нацполіції вже повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28 та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою) ККУ.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших учасників злочинної групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності, уточнюється у повідомленні.