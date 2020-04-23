На Волині птахофабрика реалізує інвестиційний проєкт на 1,5 мільярда

Володимир-Волинська птахофабрика реалізує інвестиційний проєкт із розширення потужностей виробництва загальною вартістю майже 1,5 млрд грн - запуск забійного цеху.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

"На ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»... нині реалізовується чи не найбільший в області інвестиційний проєкт з розширення потужностей виробництва загальною сумою майже 1,5 мільярда гривень. Йдеться про запуск забійного цеху потужністю понад 13 тисяч курей-бройлерів за годину. Перша черга запрацює уже у вересні", - йдеться у повідомленні.

За словами голови наглядової ради ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» Аліни Сич, будівництво ведеться з дотриманням високих стандартів ЄС щодо інновацій в автоматизації процесів, технології забою птиці, безумовного контролю санітарної та біобезпеки, мінімізації впливу на навколишнє середовище при зростанні об’ємів виробництва.

Запуск нових потужностей забезпечить створення щонайменше 1000 нових робочих місць.

Сьогодні на Володимир-Волинській птахофабриці працює 1 600 кваліфікованих спеціалістів із середньою зарплатнею 12 тисяч гривень, яку упродовж року на підприємстві планують збільшити до 14 тисяч. Окрім того, для працівників діє широкий соціальний пакет, у якому, в тому числі, і безоплатне медичне страхування.

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ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» - в п’ятірці найпотужніших представників вітчизняної галузі птахівництва з обсягом виробництва м’яса птиці майже 50 тис. тонн на рік. В області – це один з найбільших платників податків: понад 180 млн грн податків та зборів за 2019 рік, майже 52 млн грн – у І кварталі цього року.

Окрім того, підприємство бере активну участь у житті місцевої громади як меценат і спонсор. Днями для Володимир-Волинського медичного територіального об’єднання фабрикою закуплено сучасне обладнання для штучної вентиляції легень вартістю майже 800 тис. грн.

Як наголосили в ОДА, супровід і всебічне сприяння місцевим інвесторам голова обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко визначив як пріоритет у діяльності регіональної виконавчої влади. Поки іноземні інвестори оцінюють ризики, вітчизняний капітал здатний забезпечити швидке, але довгострокове економічне зростання і є більш стабільним для національної економіки. Саме такий патронат за дорученням голови ОДА здійснюється на ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика».