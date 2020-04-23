ВСУ скасував спецдозвіл на видобування літієвих руд, виданий приватному товариству

Верховний Суд України задовольнив позов прокуратури про визнання протиправним і скасування спеціального дозволу на видобування літієвих руд Шевченківського родовища, що у Донецькій області, виданого одному з приватних товариств.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Офіс Генерального прокурора у Верховному Суді домігся скасування спецдозволу на видобування літієвих руд Шевченківського родовища у Донецькій області, який видано одному з приватних товариств", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що спецдозвіл товариство отримало у 2018 році без проведення аукціону через механізм апробації, який, зокрема, передбачає проведення геологічно-економічної переоцінки запасів та ресурсів на підставі наявних геологічних матеріалів.

Уточнюється, що для цього товариством були використані документи про відкриття родовища, видані ще в радянські часи – 1982-1988 роках.

Наголошується, що прокурор у суді доводив, що ця процедура не може застосовуватися для отримання спецдозволу на видобування літієвих руд.

"Незважаючи на обґрунтованість доводів Офісу генерального прокурора про те, що товариство не було надрокористувачем цього родовища, а тому не мало права на отримання спецдозволу в пільговому порядку, суди першої та апеляційної інстанцій безпідставно відмовили у задоволенні позову прокурора", - зазначається у повідомленні.

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Верховний Суд, переглядаючи справу за касаційною скаргою прокурора, підтримав його аргументи і скасував незаконні рішення судів попередніх інстанцій та постановив нове рішення, яким задовольнив позов про визнання протиправним і скасування спеціального дозволу на видобування літієвих руд Шевченківського родовища.