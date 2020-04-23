Fitch підтвердило рейтинг України, але погіршило прогноз

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні B і погіршило прогноз по ньому з "позитивного" до "стабільного".

Про це повідомляється на сайті агентства.

«Fitch Ratings переглянула прогноз щодо довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті (IDR) до "стабільного" з "позитивного" та підтвердила IDR на рівні "B"», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перегляд прогнозу України на "стабільний" відображає значний вплив пандемії COVID-19 на економічне зростання і фінанси.

Підвищені макроекономічні та фіскальні ризики, пов'язані з цим безпрецедентним глобальним шоком, частково нівелюють усі поліпшення в Україні в останні роки в плані зниження боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після геополітичних і економічних криз 2014-2015 років.

Fitch прогнозує, що економіка України скоротиться на 6,5% у 2020 році порівняно зі зростанням 3,2% у 2019 році, що відображає пандемічний шок COVID-19 для світової економіки, заходи стримування і більш слабку валюту, що впливає на інвестиції і приватне споживання. Споживанню також буде перешкоджати очікуване скорочення приватних грошових переказів (7,8% ВВП в 2019 році).

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Шок буде частково пом'якшений низькою залежністю від туризму, відносно більш диверсифікованим товарним експортом і більш низькими міжнародними цінами на нафту, враховуючи статус країни як чистого імпортера.

«Ми очікуємо, що економіка відновиться до 3,5% в 2021 році відповідно до нашого середньострокового прогнозу зростання для України. Однак існують суттєві ризики для наших прогнозів, враховуючи невизначеність щодо масштабів і тривалості спалаху коронавірусу», - зазначили в агентстві.

Як повідомляється, наступною запланованою датою перегляду суверенного рейтингу України буде 4 вересня 2020 року.