Уряд розширив перелік напрямків державної підтримки фермерів

Кабінет міністрів ухвалив постанову про розширення переліку напрямків державної підтримки фермерським господарствам.

Проєкт відповідної постанови під час засідання уряду презентував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пропонується внести зміни до порядку використання коштів, які передбачені в державному бюджеті для надання державної підтримки для розвитку фермерських господарств. А саме, фермерським господарствам, у тому числі, надається державна підтримка за новими напрямками», - сказав Петрашко.

Зокрема, передбачені дотація на утримання від 5 молочних корів та відшкодування сільськогосподарським кооперативам 70% вартості придбаної техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на засіданні 19 лютого 2020 року визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які у 2020 році будуть спрямовані 4 млрд грн державної підтримки.

Зокрема, передбачається державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства; надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки.