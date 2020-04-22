Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне користування POS-терміналами
КАРАНТИН
Укрінформ
Ощадбанк пропонує новим клієнтам малого бізнесу безкоштовне користування POS-терміналами на період карантину.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Ощадбанк пропонує спеціальні умови еквайрингового обслуговування для нових клієнтів мікро- та малого бізнесу, які раніше не використовували в роботі POS-термінали та хочуть адаптувати свій бізнес під нові реалії", - йдеться в повідомленні.
У банку зазначили, що до 31 липня 2020 року користування терміналом безкоштовне, сплачувати потрібно лише відсотки від суми операцій.
Пропозиція актуальна для аптек, продуктових, господарських та зоомагазинів, що працюють під час карантину.