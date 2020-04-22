Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне користування POS-терміналами

Ощадбанк пропонує новим клієнтам малого бізнесу безкоштовне користування POS-терміналами на період карантину.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк пропонує спеціальні умови еквайрингового обслуговування для нових клієнтів мікро- та малого бізнесу, які раніше не використовували в роботі POS-термінали та хочуть адаптувати свій бізнес під нові реалії", - йдеться в повідомленні.

У банку зазначили, що до 31 липня 2020 року користування терміналом безкоштовне, сплачувати потрібно лише відсотки від суми операцій.

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Пропозиція актуальна для аптек, продуктових, господарських та зоомагазинів, що працюють під час карантину.