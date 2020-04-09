У березні Ощадбанк видав кредитів клієнтам МСБ на 623 мільйони

У березні 2020 року Ощадбанк видав малому та середньому бізнесу кредитів на 623 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Протягом березня 2020 року банк видав клієнтам МСБ кредитів на загальну суму 623 млн грн, у тому числі 246 нових кредитів на загальну суму 211 млн грн. Значна частина позичальників – клієнти агропромислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що банк розуміє потреби малого та середнього бізнесу і пропонує продукти, які допоможуть підприємцям. Продовжують дію міжнародні, державні та партнерські програми, за якими можна отримати кредити за зниженою відсотковою ставкою або компенсацію за нарахованими та сплаченими відсотками.

Також банк продовжує кредитування за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». За 2 місяці підприємцям видано більш як 100 кредитів на загальну суму 70 млн грн.

Кредитний портфель сегмента мікро-, малого та середнього бізнесу зростає і становить майже 6,2 млрд грн, приріст за березень становив 0,3 млрд грн. При цьому обсяг пасивів клієнтів ММСБ з початку березня збільшився на 1,5 млрд грн - до 25,7 млрд грн.

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Як повідомлялось, 100% акцій Ощадбанку належать державі. Банк посідає друге місце у банківській системі України за розміром активів, за розміром залучених коштів клієнтів та за обсягом виданих кредитів.