Ощадбанк на період карантину скасував плату за користування кредитними картками

Ощадбанк скасував обов’язковий платіж у розмірі 5% від суми використаного кредитного ліміту за кредитними картками на період карантину.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк запроваджує рішення, які знижують фінансове навантаження на клієнтів. Відтепер скасовано обов’язковий платіж у розмірі 5% від суми використаного кредитного ліміту за кредитними картками. Це послаблення буде діяти з квітня на період карантину та додатково 30 днів після його завершення", - йдеться у повідомленні.

В Ощадбанку зауважують, що скасування такого платежу за всіма кредитними картками відбувається автоматично. Окремо звертатися для цього до банку клієнтам не потрібно.

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Для сплати відсотків за кредитною лінією, що є обов’язковим, у клієнтів є два варіанти: здійснення переказу з іншого рахунку чи картки в Ощад 24/7 або автоматичне списання залежно від типу картки.